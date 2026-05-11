به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: با توجه به استقبال علاقه‌مندان و درخواست‌های آنان، دوره‌های جدید آموزش صنایع‌دستی ورامین ویژه بانوان و آقایان آغاز شد.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین بیان کرد: این دوره‌های آموزشی در راستای آشنایی علاقه‌مندان، مهارت‌آموزی و فراگیری هنرهای ملی و توانمندسازی آنان در تولید آثار هنری و صنایع‌دستی برنامه‌ریزی شده است.

او اظهار کرد: این دوره‌ها به همت این اداره و سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین در محل بازارچه کارآفرینی و صنایع‌دستی شهید شقاقی‌وند در محله کاظم‌آباد شهر ورامین به صورت نیم‌بها برگزار می‌شود و برای خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر و زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان رایگان است.

تاجیک تصریح کرد: این دوره‌ها در رشته‌های گلیم‌بافی، سفال و سرامیک، جواهردوزی، گیوه‌بافی، کاربافی، سبدبافی، چرم دست‌دوز، طراحی، نقاشی و شمع‌سازی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر، از طریق پیام‌رسان روبیکا با شماره همراه ۰۹۲۱۳۶۴۷۱۲۷ ارتباط برقرار کنند. برای هنرآموختگان هر رشته با توجه به مهارتی که کسب کرده‌اند، از سوی معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران گواهینامه پایان دوره آموزشی صادر خواهد شد.

