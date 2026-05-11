به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا گفت: به منظور توانمندسازی هنرجویان و حمایت از توسعه مشاغل خانگی و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی این اداره، دوره‌های آموزشی چرم‌دوزی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در شهرستان پیشوا در حال برگزاری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا بیان کرد: این دوره‌ها با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان به هنرهای سنتی همراه شده است و شرکت‌کنندگان در جلسات منظم آموزشی با مفاهیم پایه و مهارت‌های تخصصی چرم‌دوزی آشنا می‌شوند.

او اظهار کرد: شناخت ابزار و متریال، الگوسازی، دوخت‌های اصلی چرم، ساخت محصولات ساده تا حرفه‌ای، انتخاب چرم مناسب، پرداخت نهایی و اصول خلاقیت در طراحی از جمله سرفصل‌های آموزشی این دوره‌ها است.

ژاله‌نیا افزود: هدف از اجرای این برنامه ترویج هنر اصیل چرم‌دوزی، ایجاد زمینه اشتغال پایدار برای بانوان و جوانان و حفظ و تقویت هنرهای سنتی شهرستان پیشوا است و در پایان دوره نیز گواهینامه آموزشی کوتاه‌مدت صنایع‌دستی به هنرجویان اعطا می‌شود.

