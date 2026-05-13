به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی مستوفیان اعلام کرد: در راستای تکالیف ابلاغی دولت در برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی و برای افزایش تأسیسات گردشگری، جلسهای روز سهشنبه 22 اردیبهشت ماه جاری با هدف بررسی موانع و مشکلات پروژههای در دست اقدام در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد.
معاون سرمایهگذاری استان تهران افزود: در این نشست، مدیرکل جذب سرمایهگذاری استانداری، معاون برنامهریزی سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده شرکت آب منطقهای استان نیز حضور داشتند و موضوع مشکل مجوز آب مورد نیاز پروژه مزرعه گردشگری کشاورزی و متل آقای علی خدابخشی واقع در اراضی ملی شهرستان دماوند بررسی شد.
او تصریح کرد: با توجه به اهمیت این پروژه در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان دماوند، مقرر شد شرکت آب منطقهای استان برای رفع مشکل موجود و تأمین نیاز آبی مجموعه گردشگری، مساعدت لازم را انجام دهد.
مستوفیان در پایان اظهار کرد: پیگیری و تسهیل امور سرمایهگذاری برای اجرای پروژههای گردشگری، از اولویتهای اصلی استان تهران است و اینگونه طرحها میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذار و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستانها داشته باشد.
