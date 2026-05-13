به گزارش خبرنگار میراث آریا، «کارگاه آموزشی رایگان تجاری‌سازی محصولات هنری و صنایع‌دستی» با حضور پرشور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان تهران، در موزه فرش برگزار گردید.

سعید شاهرخی، با اشاره به اهمیت تجاری‌سازی محصولات هنری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: تلاش ما بر این است تا با برگزاری چنین کارگاه‌های آموزشی، گامی مؤثر در راستای توانمندسازی هنرمندان و معرفی بهتر و گسترده‌تر آثارشان در بازارهای داخلی و بین‌المللی برداریم.

معاون صنایع‌دستی استان تهران افزود: ظرفیت ۱۰۰ نفره این کارگاه، فرصتی مغتنم برای تبادل دانش و تجربه میان هنرمندان و کارشناسان این حوزه بود. امیدواریم با حمایت از هنرمندان و فراهم آوردن مسیرهای مناسب برای عرضه و فروش محصولاتشان، شاهد رونق هرچه بیشتر صنایع‌دستی استان تهران باشیم.

در این کارگاه، مباحثی چون برندسازی، بازاریابی دیجیتال، عکاسی حرفه‌ای از محصولات، بسته‌بندی جذاب و اصول فروش در بازارهای داخلی با همکاری دیجی کالا برای شرکت‌کنندگان تشریح شد.

همچنین، فرصت پرسش و پاسخ با اساتید و کارشناسان دیجی کالا ، به شرکت‌کنندگان اجازه داد تا ابهامات و سوالات خود را در زمینه تجاری‌سازی مطرح و پاسخ‌های کاربردی دریافت کنند.

این رویداد آموزشی که با همکاری موزه فرش ایران و معاونت صنایع‌دستی استان تهران برگزار شد، با استقبال خوب هنرمندان مواجه گردید و امید است تا در آینده نیز کارگاه‌های مشابهی با موضوعات تخصصی‌تر برگزار شود.

انتهای پیام/