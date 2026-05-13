کاهش چشمگیر زمان بررسی و صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری در استان تهران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی طلوعی اعلام کرد: در راستای سیاست‌های توسعه دولت و برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی در حوزه گردشگری، اثرات این صنعت بر رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال پایدار مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران افزود: برای تحقق تکالیف ابلاغی دولت در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، حوزه سرمایه‌گذاری، اداره‌کل با هدف حمایت و تسهیل امور سرمایه‌گذاری در استان تهران اقدامات لازم را انجام داده است. این روند به‌ویژه در سه ماه گذشته و ایام جنگ رمضان دنبال شد و نتیجه آن کاهش چشمگیر مدت زمان بررسی و صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری بود.

او تصریح کرد: این مدت زمان پس از تکمیل تمام مستندات و انجام فرآیندهای لازم به کمتر از ۲ هفته کاری رسیده است و سپس فرآیند استعلام‌ها و مجوز ساخت با پیگیری سرمایه‌گذار و حمایت‌های لازم در اداره‌کل استان تهران در دست اقدام قرار دارد.

طلوعی در پایان اظهار کرد: طی مدت اخیر، تعداد ۴۰ موافقت اصولی برای تقاضای ایجاد تأسیسات گردشگری شامل هتل، مهمانپذیر، مجتمع گردشگری، بوم‌گردی و مراکز تفریحی و سرگرمی در سطح استان تهران صادر شده است.

