میزبانی پایتخت کشتی ایران از میهمانان نوروزی در سایه امنیت

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد مدانلو روز پنجشنبه ۱۳ فروردین جاری با اشاره به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و نابرابر اخیر، اظهار کرد: استان مازندران بار دیگر توانمندی و ظرفیت بالای خود را در میزبانی نشان داد و با همت استاندار و تمامی مسئولان، امسال شاهد حضور گسترده مسافر و اقامتکننده در سطح استان هستیم که بخشی از این آمار شامل هموطنان عزیز آسیبدیده از شرایط جنگی است.
فرماندار جویبار با تاکید بر اینکه این شهرستان به عنوان «پایتخت کشتی ایران و جهان» آمادگی کامل برای خدمترسانی را دارد، افزود: از ابتدای آغاز شرایط ویژه و جنگ، ستاد خدمات سفر در جویبار تشکیل شد و با همکاری نزدیک دستگاههای امدادی، هلالاحمر، میراث فرهنگی، شهرداری و بخشداریها، تمامی تمهیدات لازم برای اسکان و ارائه خدمات اضطراری پیشبینی شده است.
او در ادامه با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و رفاهی در این شهرستان گفت: موکب شهدای شجره طیبه با مشارکت جمعی دستگاههای اجرایی راهاندازی شده که خوشبختانه مورد استقبال بسیار خوب مسافران و گردشگران قرار گرفته است.
مدانلو در پایان ضمن قدردانی از درایت مدیریت عالی استان و همدلی مسئولین استانی، خاطرنشان کرد: با وجود چالشهای موجود، آرامش و امنیت کامل برای مسافران فراهم است و تامین اقلام و کالاهای اساسی نیز بهطور وفور انجام شده تا خدماتی شایسته و بایسته به مردم عزیز و مهمانان ارجمند ارائه شود.
