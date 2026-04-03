بهگزارش خبرنگار میراثآریا، شیخه ناصر النوایس، دبیرکل سازمان گردشگری ملل متحد، با اشاره به پیامدهای انسانی و فرهنگی حملات اخیر علیه ایران، اظهار کرد: این سازمان با نگرانی عمیق، حملات صورتگرفته علیه میراثفرهنگی و زیرساختهای گردشگری ایران و همچنین رنج و آسیب واردشده به مردم را رصد کرده و آن را قویا محکوم میکند.
دبیرکل سازمان گردشگری ملل متحد با تشریح رویکردهای حمایتی این نهاد برای کمک به ایران تصریح کرد: این سازمان آمادگی دارد در حوزههایی چون حفاظت و صیانت از داراییهای گردشگری، تقویت تابآوری ساختاری و نهادی این بخش، بازگرداندن اعتماد گردشگران بینالمللی و تسهیل فرآیندهای برنامهریزی برای بازسازی، دانش فنی و حمایتهای لازم را در اختیار صنعت گردشگری ایران قرار دهد.
