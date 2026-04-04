به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد سلگی اظهار کرد: پارک‌ جنگلی سراب فارسبان پذیرای گردشگران و مسافران نوروزی در روز طبیعت بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند ادامه داد: بازدید بیش از ۳هزار مسافر و گردشگر از پارک‌ جنگلی سراب فارسبان در روز طبیعت ثبت شده است.

سلگی اضافه کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده گردشگران و مسافران توانستند روزهای شاد توام با آرامش را در کنار خانواده‌های خود در این مکان سپری کنند.

او با اشاره به حضور گردشگران و مسافران نوروزی در پارک‌ جنگلی سراب گیان، بیان کرد: این جاذبه گردشگری نیز پذیرای گردشگران و مسافران نوروزی در روز طبیعت بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند افزود: در روز طبیعت بیش از ۷۰۰۰ نفر گردشگر و مسافر از پارک جنگلی سراب گیان بازدید کردند.

او درباره سراب گاماسیاب نیز گفت: طبق آمار در روز طبیعت بیش از ۱۲۰۰۰ گردشگر از پارک جنگلی سراب گاماسیاب بازدید کردند.

