شناسایی و دستگیری ۵ حفار غیرمجاز در غرب گلستان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ سید فرامرز میر امروز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در خصوص دستگیری حفاران غیرمجاز، گفت: در پی شرایط خاص حاکم و لزوم تقویت نظارت‌های اجتماعی برای جلوگیری از تعرض به اموال فرهنگی و تاریخی کشور، گزارش‌های مردمی درباره وقوع حفاری غیرمجاز در حیاط یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای شهرستان بندرگز دریافت شد. این موضوع بلافاصله در اولویت رصد اطلاعاتی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان خاطرنشان کرد: پس از پایش دقیق منطقه، بررسی میدانی و انجام عملیات اطلاعاتی گسترده، تیم متخصصی از پایگاه عملیاتی یگان حفاظت غرب استان با هماهنگی فرماندهی یگان و همکاری پاسگاه انتظامی نوکنده و همچنین اخذ نیابت قضایی وارد عمل شد.

او بیان کرد: در عملیات انجام‌شده، تعداد پنج نفر حفار غیرمجاز در حین ارتکاب جرم دستگیر شدند. در بازرسی محل، یک دستگاه خودروی سواری پراید، یک دستگاه فلزیاب، یک دستگاه حفره‌یاب و ادوات کامل حفاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

سرهنگ میر افزود: متهمان پس از تشکیل صورت‌جلسه و تکمیل مستندات، درراستای طی مراحل قانونی و قضایی به پاسگاه انتظامی نوکنده تحویل شدند.

او در پایان تأکید کرد: گشت‌های ویژه مأموران یگان با همکاری فرماندهی انتظامی و یگان‌های سایر دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستمر، سایت‌ها، آثار و محوطه‌های تاریخی را پایش و رصد می‌کنند. از مردم نیز درخواست می‌شود گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۰۹۶۶۲ ارسال کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

