آسیب به بناهای تاریخی شهرستان کوهپایه براثر موج انفجار

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه، سعید ملکیان با اعلام این خبر گفت: متأسفانه طی روزهای گذشته و براثر تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی، موج انفجار موشک‌ها منجر به تخریب سقف قسمتی از دروازه ورودی کاروانسرای حمام شهر کوهپایه شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهپایه ادامه داد: همچنین قسمتی از برج و باروی ساسانی داخل ورودی بازار قدیمی شهر کوهپایه نیز دچار ریزش و آسیب شد.

ملکیان افزود: مراحل آسیب‌شناسی و بررسی‌های اولیه توسط کارشناسان در حال انجام است.

انتهای پیام/