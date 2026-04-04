به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله‌زاده گفت: بیش از یک‌میلیون گردشگر در استان اصفهان طی بازه زمانی ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اقامت داشته‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: ️کاشان با جاذبه‌های گردشگری، آمار استان اصفهان را در تمام کشور به بالاترین سطح رساند و با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل خود، نقشی محوری ایفا کرد.

عبدالله زاده افزود: ️تلاش‌های منسجم کاشان، منجر به ارتقای چشمگیر جایگاه استان اصفهان در جذب گردشگر شد، به‌نحوی‌که استان را به جایگاه ممتاز دوم ارتقا داده است.

او تصریح کرد: ️کاشان، با بهره‌مندی از امنیت مثال‌زدنی که خود از عوامل کلیدی در جذب گردشگر محسوب می‌شود، به کانونی پرجاذبه برای بازدیدکنندگان مبدل شده است.

