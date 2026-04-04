بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمید عباس زاده اظهار کرد: یکی از اولویتهای ستاد سفر، اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران، بهویژه در حوزه اماکن مذهبی و استراحتگاههای بینراهی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قاینات افزود: در این بازدید، آخرین وضعیت ۵ نمازخانه و وضوخانه بینراهی در این محور، شامل نظافت، تأمین مهر و کتب ادعیه، و دسترسی به آب گرم، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس این ارزیابی، مجتمع بینراهی امام رضا (ع) در خضری دشت بیاض، به دلیل رعایت استانداردهای بالا و ارائه خدمات عالی، شایسته تقدیر شناخته شد. سایر نمازخانهها نیز از وضعیت مطلوب تا قابل قبول رتبهبندی شده و نواقص موجود به متصدیان مربوطه تذکر داده شد تا در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
عباسزاده گفت: این بازدید نظارتی که با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی، مسئول مجتمع بینراهی امام رضا (ع) و کارشناس حوزه گردشگری شهرستان صورت گرفت، بخشی از سلسله بازدیدهای مستمر ستاد سفر است که از پیش از آغاز تعطیلات نوروزی شروع شده و هممچنان ادامه خواهد داشت. هدف از این نظارتها، تضمین ارائه خدمات با کیفیت به مسافران و ارتقاء رضایتمندی آنان است.
