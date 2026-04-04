۱۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۵

تشدید نظارت‌ها بر مجتمع‌های خدمات رفاهی زرندیه همزمان با موج دوم بازگشت مسافران نوروزی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرندیه، از ادامه روند بازرسی‌های میدانی و شبانه بر عملکرد مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر امروز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ با اعلام اینکه طرح نظارت بر مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی همچنان با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: همزمان با موج دوم بازگشت مسافران نوروزی و افزایش تردد در محورهای اصلی، ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات‌رسانی بین‌راهی در دستور کار ویژه دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرندیه افزود: طی بازدیدهای سرزده و در قالب حضور میدانی و شبانه، از چند مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی شهرستان شامل رستوران‌ها، جایگاه‌های عرضه سوخت و سوپرمارکت‌ها بازدید کردند.

او با تأکید بر اینکه سلامت مسافران و ارتقای سطح خدمات در واحدهای بین‌راهی از مهم‌ترین اولویت‌های نوروزی است اظهار کرد: این نظارت‌ها تا پایان تعطیلات به‌صورت مستمر ادامه داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
 

کد خبر 1405011501102
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

