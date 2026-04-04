به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر امروز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ با اعلام اینکه طرح نظارت بر مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی همچنان با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: همزمان با موج دوم بازگشت مسافران نوروزی و افزایش تردد در محورهای اصلی، ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات‌رسانی بین‌راهی در دستور کار ویژه دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرندیه افزود: طی بازدیدهای سرزده و در قالب حضور میدانی و شبانه، از چند مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی شهرستان شامل رستوران‌ها، جایگاه‌های عرضه سوخت و سوپرمارکت‌ها بازدید کردند.

او با تأکید بر اینکه سلامت مسافران و ارتقای سطح خدمات در واحدهای بین‌راهی از مهم‌ترین اولویت‌های نوروزی است اظهار کرد: این نظارت‌ها تا پایان تعطیلات به‌صورت مستمر ادامه داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.



