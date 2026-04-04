به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب، از سیاه چادرهای برپا شده در سه راهی منصورآباد و ورودی بورنگ، و همچنین بازارچه‌های نوروزی شهرهای اسدیه، گزیک و قهستان بازدید به عمل آورد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ضمن تأکید بر اهمیت این برنامه‌ها، به نقش بازارچه‌های نوروزی و سیاه چادرها در کاهش تصادفات جاده‌ای و همچنین حمایت از توان اقتصادی صنعتگران و تولیدکنندگان محلی از طریق معرفی و فروش محصولاتشان اشاره کرد.

عرب این اقدامات را گامی مؤثر در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی شهرستان درمیان و ایجاد فضایی شاد و پررونق در ایام نوروز دانست.

در همین راستا، امیراسماعیل شهسواری، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان درمیان، اعلام کرد: این شهرستان با برپایی ۴ بازارچه نوروزی شامل حدود ۳۰ غرفه، فرصتی مغتنم برای عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی فراهم کرده است.

شهسواری جزئیات بیشتری ارائه داد و گفت: بازارچه ورودی و قلعه اسدیه با ۸ غرفه، بازارچه شهرداری گزیک با ۵ غرفه و بازارچه حسینیه ابوالفضلی قهستان با بیش از ۱۵ غرفه، از جمله این مراکز فعال هستند. در سیاه چادرهای عشایری نیز، محصولات متنوعی از جمله صنایع‌دستی، سوغات محلی، نان گرم و دم‌نوش‌های سنتی عرضه می‌شود.

