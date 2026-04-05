۱۶ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان خبر داد:: 

اقامت بیش از ۶۳ هزار مسافر در همدان/ فعالیت ستاد خدمات سفر ادامه دارد 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از اقامت ۶۳ هزار و ۹۰۱ مسافر از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده یکشنبه ۱۶ فروردین با بیان اینکه ستاد اجرایی خدمات سفر استان فعال است و خدمات‌رسانی به مسافران ادامه دارد، گفت: با توجه به آمار ارسالی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، در بازه زمانی یادشده دو هزار و ۷۷۳ نفر در هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ و متل‌ها، ۷۲۸ نفر در مهمان‌پذیرها، یک‌هزار و ۳۷ نفر اقامتگاه‌های بوم‌گردی و ۱۵ هزار و ۱۲۵ نفر در خانه مسافرها، مجتمع‌ها و دیگر مراکز اقامتی رسمی و ۴۴ هزار و ۲۳۸ نفر در منازل استیجاری، مدارس و دیگر مراکز غیررسمی استان اقامت داشته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: از دوم فروردین که اماکن تاریخی همدان بازگشایی شدند تا ۱۴ فروردین، ۲۴۳ هزار و ۹۹۷ بازدید از این جاذبه‌ها ثبت شده است.  

او با اشاره به اینکه استان همدان در نوروز امسال یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور بود، اظهار کرد: طبق آخرین آمارها آرامگاه بوعلی‌سینا، آرامگاه باباطاهر، میراث‌جهانی هگمتانه و باغ موزه دفاع مقدس در راس جاذبه‌های پربازدید استان بوده‌اند. 

معصوم‌علیزاده با تاکید بر تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به مسافران و برنامه‌های نظارتی، گفت: ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده و ایجاد فضای امن و جذاب در استان مهم‌ترین هدف مدیریت ارشد و ستاد اجرایی خدمات سفر همدان است.

کد خبر 1405011601145
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

