اقامت بیش از ۶۳ هزار مسافر در همدان/ فعالیت ستاد خدمات سفر ادامه دارد 

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده یکشنبه ۱۶ فروردین با بیان اینکه ستاد اجرایی خدمات سفر استان فعال است و خدماترسانی به مسافران ادامه دارد، گفت: با توجه به آمار ارسالی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، در بازه زمانی یادشده دو هزار و ۷۷۳ نفر در هتلها، هتلآپارتمان و متلها، ۷۲۸ نفر در مهمانپذیرها، یکهزار و ۳۷ نفر اقامتگاههای بومگردی و ۱۵ هزار و ۱۲۵ نفر در خانه مسافرها، مجتمعها و دیگر مراکز اقامتی رسمی و ۴۴ هزار و ۲۳۸ نفر در منازل استیجاری، مدارس و دیگر مراکز غیررسمی استان اقامت داشتهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: از دوم فروردین که اماکن تاریخی همدان بازگشایی شدند تا ۱۴ فروردین، ۲۴۳ هزار و ۹۹۷ بازدید از این جاذبهها ثبت شده است.
او با اشاره به اینکه استان همدان در نوروز امسال یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور بود، اظهار کرد: طبق آخرین آمارها آرامگاه بوعلیسینا، آرامگاه باباطاهر، میراثجهانی هگمتانه و باغ موزه دفاع مقدس در راس جاذبههای پربازدید استان بودهاند.
معصومعلیزاده با تاکید بر تداوم خدماترسانی مطلوب به مسافران و برنامههای نظارتی، گفت: ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده و ایجاد فضای امن و جذاب در استان مهمترین هدف مدیریت ارشد و ستاد اجرایی خدمات سفر همدان است.
انتهای پیام/
نظر شما