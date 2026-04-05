به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری گفت: امسال علی‌رغم شرایط حادث شده ناشی از جنگ تحمیلی و افزایش ترددهای مهمانان مسافران در خراسان شمالی از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ الی ۱۴ فروردین‌ماه جاری ۱۶۳ هزار و ۹۰۳ نفر از محوطه‌های باستانی، جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری استان بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان در ادامه تأکید کرد: در ایام نوروز موزه‌های استان به دلیل شرایط خاص جنگی کشور، تعطیل بود؛ اما محوطه‌های فرهنگی تاریخی و جاذبه‌های گردشگری میزبان مسافران ورودی به استان بود.

دیناری در پایان گفت: محوطه‌های تاریخی همچون ارگ تاریخی شهر بلقیس اسفراین، کاروان‌سرای رباط قلی، نیایشگاه اسپاخو، مسجد جامع و آرامگاه خواجه مهزیار جاجرم، چهارتاقی تیموری شیروان، رباط قره بیل، بافت تاریخی روئین، بافت تاریخی کرف، حسینیه جاجرمی، باغ مزار گرمه، روستاهای هدف گردشگری، منطقه نمونه ملی باباامان و منطقه نمونه ملی بش قارداش در ایام نوروز میزبان مسافران و علاقه‌مندان بود.

