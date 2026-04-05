به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ با تشریح جزئیات آمار بازدیدها گفت: با شروع فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان پانزدهمین روز فروردین ۱۴۰۵ تعداد ۶۸۴ بازدید نظارتی به‌صورت مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی عضو سناد اجرایی خدمات سفر و یا به‌صورت ویژه توسط بازرس اداره‌کل از تاسیسات گردشگری استان انجام شده و همچنان ادامه دارد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین افزود: در جریان این نظارت‌ها، ۲۸ واحد گردشگری به‌دلیل رعایت ضوابط و ارائه خدمات مطلوب مورد تشویق قرار گرفتند، همچنین نتیجه این بازرسی‌ها منجر به صدور ۱۲۹ تذکر و ۲۲ اخطار کتبی برای واحدهای متخلف یا دارای نواقص شده است.

مهدوی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات در مراکز گردشگری افزود: با توجه به افزایش حجم سفر و گردشگر در نیمه نخست سال، نظارت بر تأسیسات گردشگری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا خدمات مطلوب‌تری به گردشگران ارائه شود.

