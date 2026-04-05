به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان گفت: حضور صنعتگران ایلامی در نمایشگاه بین‌المللی شهر کوت استان واسط عراق فرصت تازه‌ای برای معرفی توانمندی‌های محلی و توسعه بازارهای منطقه‌ای فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: مشارکت فعال واحدهای تولیدی استان در نمایشگاه بین‌المللی شهر کوت واسط عراق نشان‌دهنده رشد کیفی و تنوع محصولات ایلام است و می‌تواند مسیر گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف را هموارتر کند.

او عنوان کرد: صنعتگران ایلامی با ارائه محصولات بومی، در این رویداد مهم، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های استان، سطح تعاملات تجاری با بازار عراق را ارتقا داده‌اند و بازخوردهای اولیه نیز بیانگر استقبال مناسب بازدیدکنندگان و بازرگانان بوده است.

شریفی تأکید کرد: حضور در نمایشگاه‌های برون‌مرزی به‌ویژه در کشورهای همسایه، بخشی از راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی استان است و از واحدهای تولیدی حمایت می‌کنیم تا بتوانند با قدرت بیشتری در این رویدادها ظاهر شوند.

