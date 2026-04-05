استاندار: ورود بیش از ۱۷ میلیون نفر مسافر به مازندران/ ستاد خدمات سفر تا پایان شرایط جنگی فعال باشد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی یونسی رستمی ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ در جلسه وبیناری ستاد تنظیم بازار و ستاد خدمات سفر استان مازندران با تأکید بر آرامش مطلوب بازار در ایام نوروز، این وضعیت را حاصل تلاش مدیران، اعضای ستاد، فرمانداران و سایر مسئولان دانست.

استاندار مازندران با اشاره به ورود بیش از ۱۷ میلیون نفر مسافر و گردشگر به استان گفت: اگر همراهی دستگاه‌های مسئول نبود، فشار اقتصادی بیشتری بر شهرستان‌ها و استان وارد می‌شد.

او تأکید کرد: طرح نظارت نوروزی تا پایان فروردین ادامه یابد و ستاد خدمات سفر نیز تا پایان شرایط جنگی فعال باشد.

یونسی‌رستمی در پایان از مردم استان و شهرستان‌ها به دلیل نمایش همبستگی و رعایت نظم قدردانی کرد.

