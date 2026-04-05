شناسایی ۵هزار و ۹۵ واحد صنفی متخلف در طرح نظارتی ویژه نوروز و رمضان مازندران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیمان علیجان نژاد ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ گفت: در طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان و عید نوروز در استان مازندران، بیش از ۵۰۹۵ واحد صنفی، توزیعی و خدماتی به دلیل تخلفات شناسایی شدند و برای آن‌ها پرونده تخلف به ارزش ۱۸۷ میلیارد ریال تشکیل شد.



مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران افزود: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز از ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در سراسر استان با حضور بازرسان این اداره کل اجرا شد. در این مدت، بیش از ۲۲ هزار واحد صنفی، خدماتی و توزیعی در سطح استان مورد بازدید قرار گرفت که در نتیجه آن، ۵۰۹۵ واحد متخلف شناسایی شدند.

او خاطرنشان کرد: برای تمامی واحدهای متخلف پرونده تخلف تشکیل شده و ارزش پرونده‌های متشکله به ۱۸۷ میلیارد ریال رسیده است. این پرونده‌ها جهت سیر قانونی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

علیجان نژاد همچنین از انجام ۳۵۱۳ بازرسی از واحدهای خبازی در این طرح خبر داد و افزود: در این بازرسی‌ها، ۹۵۶ واحد خبازی متخلف شناسایی و پرونده تخلف برای آن‌ها تشکیل شده است.

او همچنین اشاره کرد: در این مدت، شهروندان استان ۶۲۹ گزارش تخلف به سامانه ۱۲۴ اعلام کرده‌اند که از این تعداد، ۴۵۶ گزارش رسیدگی شده و باقی‌مانده در حال بررسی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران از عموم شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، مراتب را به تلفن ۱۲۴ یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.

