در طرح نوروزی آرامش بهاری

۷هزار و ۷۰۰ نفر در بقاع متبرکه مازندران اسکان یافتند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، در گفت‌وگویی با اشاره به اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری «بیعت با ولایت» در ۲۳۶ بقعه متبرکه استان، از اسکان بیش از ۷۷۰۰ نفر در ایام تعطیلات نوروزی و حضور ۳۰۴۲ نفر خادم در خدمت زائران خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ با اشاره به روند اجرای طرح نوروزی «آرامش بهاری بیعت با ولایت» در ۲۳۶ بقعه متبرکه و آستان امامزادگان مازندران، اظهار کرد: در مدت ۱۵ روز اخیر که سفرهای نوروزی آغاز شده است، بیش از ۴ هزار و ۸۴۴ نفرشب مسافر در سوئیت‌ها و زائرسراهای بقاع متبرکه مازندران اسکان یافتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اسکان اضطراری مسافران در بقاع متبرکه مازندران، افزود: از زمان آغاز جنگ تحمیلی تاکنون، ۲ هزار و ۷۶۸ نفر در این بقاع اسکان اضطراری داشته‌اند، که در مجموع تعداد مسافران نوروزی و اسکان اضطراری به ۷ هزار و ۶۱۲ نفر رسیده است.

حیدری‌جناسمی همچنین در خصوص برپایی واحدهای مشاوره در این طرح، گفت: با توجه به حضور روحانیون و برپایی خیمه‌های معرفت، ۲ هزار و ۵۵۴ نفر از خدمات مشاوره‌ای در بقاع متبرکه مازندران بهره‌مند شده‌اند.

او افزود: در همین ایام، ۱ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۲۳۲ نفر از زائران و مسافران به زیارت امامزادگان و بقاع متبرکه استان مشرف شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، به نقش خدمتگزاران در طرح نوروزی اشاره کرد و گفت: در این طرح ۳۰۴۲ نفر خادم و نیروی خدمتگزار در بقاع متبرکه مازندران در خدمت زائران و مسافران بودند تا از سفر معنوی آنان پشتیبانی کنند.

او همچنین در خصوص وضعیت امامزادگان به‌عنوان پناهگاه مردم در ایام جنگ تحمیلی گفت: در طرح حرم امامزادگان پناهگاه مردم، از آغاز جنگ تحمیلی تا کنون، ۴۶۵ هزار و ۷۶۲ نفر از زائران و مسافران در امامزادگان استان پذیرایی شده‌اند.

