به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ایزدی ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه اظهار کرد: ارتباطات و پیوند با رسانهها باید تقویت شود چرا که نقش موثری در انعکاس اخبار و عملکرد و نیز فرهنگسازی دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: امسال یک تغییر الگوی سفر داشتیم و الگوی سفر شاد به اسکان ایمن تغییر یافت و شاهد ورود مسافران و آسیب دیدگان جنگ بود.
او خاطرنشان کرد: مضاف اینکه در کنار شهادت امام شهید باید یک فضای آرامی نیز برای مسافران و آسیب دیدگان فراهم میکردیم.
ایزدی ادامه داد: به دستور استاندار مازندران، دبیرخانه ستاد خدمات سفر تا پایان فروردینماه فعالیت خواهد کرد و این ستاد با تلفیق با ستادهای بحران و تنظیم بازار یک کار ترکیبی منسجم و سازمان یافته را بر عهده داشت.
او بیان کرد: امسال نظارت مستمر در اولویت قرار داشت و یک میلیون و ۲۹۰ هزار تخت در استان داریم که خوشبختانه ضریب اشغال آن در ایام نوروز به ۸۵ درصد رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران عنوان کرد: امسال بومگردی و روستاهای مازندران، در صدر مقاصد سفر بودند و مضاف اینکه رزرو و حضور مسافران از چند روز به ماه تغییر یافت.
ایزدی اعلام کرد: یکی از مطالبات عدیده افراد بومی، استفاده رایگان از مراکز گردشگری بود که امسال این مهم، محقق شد و برای سایر هم استانیها نیز تخفیف ۵۰ درصدی لحاظ شد و کماکان این تخفیفات ادامه خواهد داشت.
او اشاره کرد: نوروزگاههای سطح استان بهصورت ثابت و سیار و هر یک با یک پیام و شعار با محوریت شجره طیبه جهت یادبود شهدای میناب برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: برگزاری بازارچههای صنایعدستی در نقاط مختلف استان برگزار و مراکز تاریخی ما نیز پذیرای گردشگران بودند.
ایزدی تاکید کرد: امسال یکی از تصمیمات جدی اخد شده، احداث هتلهای ۳ ستاره در استان است تا سطح دسترسی مردم با توجه به معیشت کنونی مردم، افزایش یابد و لذا طی سالیان اخیر شاهد افزایش استقبال از بومگردی و حتی خانه مسافرها هستیم.
او ادامه داد: ۳ پایگاه ملی و جهانی مازندران از جمله فرحآباد، یوش و عباسآباد حدود ۱۱ هزار بازدیدکننده داشتند که حکایت از استقبال مطلوب دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران مطرح کرد: همچنین ۵ موزه خصوصی استان، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ بازدیدکننده داشت.
ایزدی ادامه داد: امسال ۱۴ بازارچه نوروزی صنایعدستی با ظرفیت ۳۶۷ غرفه در سطح استان برگزار شد هم اکنون نیز ۵ بازارچه در حال فعالیت هستند.
او اذعان کرد: متاسفانه بازارچه ملی و متمرکز صنایعدستی نمکآبرود با ۱۰۰ عرفه ویژه نوروز با توجه به شرایط جنگی لغو شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: امسال بازارچههای صنایعدستی در سطح استان افزون بر ۲۵ میلیارد تومان فروش داشتند.
ایزدی اشاره کرد: تعداد بازدیدکنندگان از این بازارچهها، ۲۲۴ هزار و ۱۱۴ نفر ثبت شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: در سال گذشته ۲۵۱ موافقت اصولی با حجم سرمایه گذاری افزون بر ۷۴ همت تومان برای سرمایهگذاری گردشگری در استان اخذ شد.
ایزدی اعلام کرد: ۱۷۸ پروژه در دست احداث با حجم سرمایهگذاری ۱۴۱ همت داریم و ۱۵ پروژه زیر ساخت گردشگری نیز در دست انجام است.
او با اشاره به عدم تطابق میزان درخواستهای مجوز گردشگری با تخصیص و اعتبارات بخش تملک، گفت: ۳ موافقت اصولی برای پروژههای اقتصادی دریامحور با حجم سرمایهگذاری، ۲۰ همت صادر شد.
