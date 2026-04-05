ثبت بیش از یک میلیون تردد بین استانی وسایل نقلیه در محورهای خراسان شمالی در نوروز ۱۴۰۵

به گزارش میراث‌آریا، مهدی میقانی گفت: بیش از یک میلیون ۳۰۰ هزار تردد بین استانی وسایل نقلیه، طی اجرای طرح نوروزی (۲۵ اسفند سال گذشته تا ۱۵ فروردین امسال) ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد کاهش دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی افزود: در این مدت، تردد ورودی استان بیش از ۶۹۲ هزار و تردد خروجی استان بیش از ۶۲۴ هزار ثبت شده که به ترتیب حاکی از کاهش ۱۲.۲ درصدی و ۱۷.۸ درصدی است.

میقانی، متوسط تردد بین استانی روزانه از ابتدای اجرای طرح را ۶۵ هزار و ۸۷۳ وسیله نقلیه برشمرد و اظهارکرد: بیشینه مجموع تردد ورود و خروج به استان مربوط به روز جمعه (۷ فروردین) با ۷۵ هزار و ۲۷۳ تردد بوده است.

او ادامه داد: شیروان – بجنورد با حدود ۴۹۳ هزار تردد و متوسط تردد روزانه ۲۴ هزار تردد به عنوان محور دارای بیشترین تردد و گراتی- صفی آباد با حدود ۱۱ هزار تردد به عنوان کمترین تردد ثبت شد.

میقانی گفت: در طرح نوروزی حدود ۶۹ هزار وسیله نقلیه (۲۸ درصد از کل وسایل نقلیه غیربومی مشاهده شده در استان) بین یک تا ۴ روز در استان اقامت داشتند که در مقایسه با سال گذشته ۲ درصد افزایش در ماندگاری را نشان می‌دهد.