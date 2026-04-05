تشرف حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر نوروزی به بقاع متبرکه خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام محمد احمدزاده امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از این تعداد سه هزار و ۴۱۹ زائر خارجی بودند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ادامه داد: در این ایام بیش از ۶۰۰ هزار زائر از خدمات پذیرایی و اطعام و ۲ هزار و ۹۳۳ نفر از خدمات ایستگاه سلامت بهره‌مند شدند.

احمدزاده تصریح کرد: برنامه ها و خدمات مختلفی در قالب طرح آرامش بهاری به زائران ارائه شد که از جمله آن برگزاری مراسم تحویل سال نو در ۷۴ بقعه متبرکه بود.

او با اشاره به برنامه‌های فرهنگی طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه خراسان رضوی گفت: در طول این روزها ۲ هزار و ۱۷۳ نوبت اقامه نماز جماعت، پنج هزار و ۸۴۴ مورد سخنرانی و مسابقه، ۲۶ هزار و ۶۵۳ مورد مشاوره وقف، اعتقادی و خانواده انجام شد.

حجت‌الاسلام احمدزاده تعداد بازدیدکنندگان از خیمه معرفت را ۱۹۹ هزار و ۹۷۳ نفر عنوان کرد و افزود: در خیمه معرفت با حضور مبلغان فرهنگی، غرفه‌های متنوعی شامل مشاوره وقف، مشاوره خانوادگی و اعتقادی و غرفه کودک و ... وجود داشت که خدمات مختلفی را ارائه دادند.

او اضافه کرد: در ایام نوروز ۳۵۰ مستند در فضای مجازی از بقاع متبرکه استان تولید و منتشر شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: نماز عید سعید فطر در ۵۹ بقعه، ویژه برنامه روز طبیعت در ۱۰۳ بقعه و ۸۷۳ مورد بازارچه فروش محصولات در بقاع برگزار شد.

