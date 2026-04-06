بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین با اعلام این خبر اظهار کرد: از این تعداد ۲۶ هزار و ۳۷۸ مسافر و گردشگر در اقامتگاههای رسمی اسکان داشتهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: در این مدت همچنین ۲۱۲ مسافر و گردشگر در اقامتگاههای اضطراری این استان اسکان پیدا کردند.
صادقی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری بیش از ۸۰۰ جاذبه گردشگری دارد که سالانه میزبان مسافران و گردشگران ورودی به این استان است.
او خاطرنشان کرد: خدمت رسانی شایسته به گردشگران و مسافران در شرایط جنگی ادامه دارد.
