بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین با اعلام این خبر اظهار کرد: در این مدت ۶۹۸ بازدید نظارتی از اماکن اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرایی چهارمحال و بختیاری انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: این تعداد بازدید نظارتی در نوروز ۱۴۰۵ باعث تذکر به ۸۲ واحد، دو مورد اخطار و پنج مورد اصلاح نواقص در مجتمعهای گردشگری استان شد.
صادقی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری بیش از ۸۰۰ جاذبه گردشگری دارد که سالانه میزبان مسافران و گردشگران ورودی به این استان است.
