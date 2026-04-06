۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۰

بیش از ۷۰۱ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری بازدید کردند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین‌ماه جاری ۷۰۱ هزار و ۲۰۵ شهروند، مسافر و گردشگر از جاذبه‌های گردشگری این استان بازدید کرده‌اند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ با اعلام این خبر اظهار کرد: در این مدت ۶۹۸ بازدید نظارتی از اماکن اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرایی چهارمحال و بختیاری انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این تعداد بازدید نظارتی در نوروز ۱۴۰۵ باعث تذکر به ۸۲ واحد، دو مورد اخطار و پنج مورد اصلاح نواقص در مجتمع‌های گردشگری استان شد.

صادقی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری بیش از ۸۰۰ جاذبه گردشگری دارد که سالانه میزبان مسافران و گردشگران ورودی به این استان است.

