بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز دوشنبه ۱۷ فروردین با اعلام این خبر گفت: باتوجه به شرایط فعلی کشور، خوشبختانه در ایام نوروز، استان اصفهان با استقبال گسترده گردشگران از جاذبههای فرهنگی و گردشگری روبرو بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: در تعطیلات نوروزی امسال ۸۷۷ هزار و ۷۸۴ نفر از جاذبههای فرهنگی و گردشگری استان بازدید کردند و همچنین ۳۴ هزار و ۸۳۶ نفر از بناها و موزههای تاریخی استان دیدن کردند که نشاندهنده توجه گردشگران به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی اصفهان است.
او خاطرنشان کرد: خدمترسانی به گردشگران در شرایط جنگی ادامه دارد.
