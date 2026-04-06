۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳

بازدید بیش از ۸۷۷ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از بازدید بیش از ۸۷۷ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری استان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  امیر کرم‌زاده  امروز دوشنبه ۱۷ فروردین با اعلام این خبر گفت: باتوجه به شرایط فعلی کشور، خوشبختانه در ایام نوروز، استان اصفهان با استقبال گسترده گردشگران از جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری روبرو بود.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: در تعطیلات نوروزی امسال ۸۷۷ هزار و ۷۸۴ نفر از جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری استان بازدید کردند و همچنین ۳۴ هزار و ۸۳۶ نفر از بناها و موزه‌های تاریخی استان دیدن کردند که نشان‌دهنده توجه گردشگران به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی اصفهان است.
او خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به گردشگران در شرایط جنگی ادامه دارد.

