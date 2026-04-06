به گزارش میراث آریا، جلیل جباری در جلسه بررسی طرح موکب شهیدگاه با حضور مدیران دستگاههای فرهنگی استان، گفت: موکب جامع شهیدگاه در محدوده مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی و با همکاری دستگاههای فرهنگی استان برپا میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: از زمان آغاز جنگ موکبهای مختلفی در داخل شهر اردبیل و سایر شهرستانهای استان فعالیت میکنند که قابل تقدیر است اما ادامه این روند نیازمند تغییر نگرش در نحوه برپایی موکبها و اجرای برنامهها است.
او تاکید کرد: در این راستا موکب شهیدگاه با برنامهریزی و همکاری همه دستگاههای فرهنگی استان در محدود مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی و با هدف روایتهایی از هویت، فرهنگ و هنر کشورمان برپا میشود.
جباری با اشاره به اینکه اکنون وقت اقدام است و باید بدون توجه به محدودیتهای اداری در شرایط جنگی فعالیتهای تبیینی و فرهنگی اتفاق بیفتد، ادامه داد: هدف این است که با ایجاد موکب شهیدگاه، کانون فعالیتهای فرهنگی و هویت محور به وجود بیاید و کمبود موجود در موکبهای سطح شهر از منظر فرهنگی را جبران کنیم.
