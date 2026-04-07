بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در جریان بازدید میدانی محمد جوروند مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، جمعی از معاونان او و نیز کارشناسان فنی ادارهکل از مجموعه سامانه آبی جهانی شوشتر، بخشهای مختلف این مجموعه از جمله آسیابها، آبشارها و دیوارههای حفاظتی بررسی شد.
در این بازدید که روز دوشنبه ۱۷ فروردینماه ۱۴۰۵ انجام شد، موضوعاتی از جمله وضعیت حقوقی و مالکیت برخی املاک واقع در عرصه و حریم اثر، چالشهای حفاظتی موجود و موضوعات مرتبط با ذینفعان و جامعه محلی ارزیابی شد.
همچنین در این پایش میدانی، بر ضرورت حفاظت از ارزشهای برجسته جهانی این اثر و پیگیریهای قانونی برای صیانت از این میراثجهانی تأکید شد.
در این بازدید عاطفه رشنوئی سرپرست پایگاه میراثجهانی سازههای آبیتاریخی شوشتر با اشاره به اهمیت جهانی این اثر، گزارشی از پایشهای همهجانبه یکماه گذشته ارائه کرد و خواستار تقویت اعتبارات حفاظتی و حمایتهای بیشتر برای حفاظت از مجموعه شد.
در این سفر، مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان دستور تشکیل ستاد پیگیری برای رفع موضوعات مجموعه را صادر کرد.
براساس این دستور، دبیرخانه این ستاد با مسئولیت معاونت توسعه مدیریت ادارهکل و با همراهی دیگر معاونان و مسئولان مرتبط تشکیل خواهد شد.
درخور ذکر است، حضور مسئولان و گفتوگوهای انجامشده پیرامون موضوعات این مجموعه میتواند گامی مؤثر در راستای ارتقای حفاظت و معرفی هرچه بهتر این اثر ارزشمند جهانی باشد.
انتهای پیام/
نظر شما