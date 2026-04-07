به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا عزیزی روز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیرکل، معاونان و نیروهای اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: رفع مشکلات کشور علاوه‌بر بر برنامه‌محوری به مسئله‌محوری هم نیاز دارد.

نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: هم‌اندیشی و برگزاری نشست‌های بین‌دستگاهی برای رفع مشکلات این حوزه در استان ضروری است.

عزیزی واگذاری امور به بخش خصوصی را اصل موفقیت گردشگری در دنیا اعلام و تصریح کرد: در این راستا با حمایت بخش خصوصی و دعوت فعالان این عرصه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرمجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گیرد.

او حفظ میراث‌فرهنگی به‌عنوان اصل وجودی هر کشوری را نیازمند فعال کردن و جذب بخش خصوصی دانست و یادآور شد: تقویت زیرساخت‌ها برای رونق در حوزه جذب توریست بایستی به‌طور جدی در دستور کار مسئولان مرتبط قرار گیرد و در این راستا باید از سرمایه‌گذاران واجد شرایط حمایت شود.

نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی اجرای پویش «نه به پلاستیک» را ضروری اعلام و اضافه کرد: به‌همین منظور بایستی سمینار مشترکی با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری برای تشریح اهمیت این موضوع در حوزه اکوتوریست و تقویت فرهنگ گردشگری استان برگزار شود.

او گفت: حوزه‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری قابلیت و پتانسیل‌های قابل‌توجهی دارد که از این ظرفیت‌ها باید در مسیر تسریع روند توسعه استان بهره‌گیری شود.

عزیزی تأکید کرد: تسریع در روند مطالعه، مرمت و تسهیل در امور مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری ضروری است و به‌عنوان یک برنامه اولویت‌دار بایستی در اولویت قرار گیرد تا توسعه و پیشرفت محقق شود.

