به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله زاده روز ۱۷ فروردین‌ماه و در حاشیه برگزاری نشست ستاد خدمات سفر شهرستان کاشان که به ریاست مجتبی راعی فرماندار ویژه این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای خدمات‌رسانی به مسافران، گفت: باوجود شرایط خاصی که در ماه‌های اخیر به دلیل جنگ به وجود آمده، دستگاه‌های مختلف شهرستان برای ارائه خدمات سفر پای‌کار آمدند و برنامه‌ریزی‌های لازم در این حوزه انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان با اشاره به کاهش آمار اقامت مسافران در شهرستان در نوروز امسال، افزود: درمجموع حضور حدود ۵۰ هزار سفر در این ایام ثبت شد که بخشی از این افراد نیز بومیان یا آشنایان ساکن در شهرهای دیگر، به‌ویژه تهران بودند که در این مدت به کاشان سفرکرده بودند.

عبدالله زاده افزود: با توجه به شرایط ایجادشده، اکثر اماکن تاریخی شهرستان نیز برای بازدید در اختیار مسافران قرار گرفت تا فرصتی برای حضور و استفاده گردشگران فراهم شود. پیش‌بینی ما این است که با پایان شرایط جنگی و با توجه به علاقه مردم به سفر، در ایام آینده شاهد افزایش سفرها باشیم.

او با اشاره به اهمیت فصل گلاب‌گیری در کاشان تصریح کرد: آیین و صنعت گلاب‌گیری به‌عنوان یکی از برندهای مهم شهرستان شناخته می‌شود و لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای حفظ جایگاه و معرفی هرچه بهتر آن انجام شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: حتی در شرایطی که تعداد مسافران کاهش پیدا کند، همچنان جمعیت قابل‌توجهی در منطقه حضور دارند؛ بنابراین برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند در تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد نشاط در میان مردم مؤثر باشد.

عبدالله زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز برنامه‌های مرتبط با فصل گلاب‌گیری از هفته نخست اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: با توجه به مصوبات این نشست، شهرداری‌ها باید برنامه‌های خود را تدوین و به دبیرخانه ستاد خدمات سفر در اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اعلام کنند تا اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان و گردشگران انجام شود.

او بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی ازجمله هلال‌احمر، آتش‌نشانی، شبکه بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، پلیس‌راه و پلیس‌راه برای پوشش مناسب خدمات و تأمین امنیت مسافران تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان همچنین گفت: در حوزه مدیریت ترافیک، ساماندهی پارکینگ‌ها و تأمین خودروهای موردنیاز برای گشت‌های نظارتی و نامحسوس با همکاری پلیس و شهرداری‌ها انجام خواهد شد تا نظم و امنیت تردد در ایام پرتردد شهرستان برقرار باشد.

او با اشاره به‌ضرورت نظارت بر واحدهای صنفی و خدماتی افزود: اتاق اصناف و شبکه بهداشت و درمان باید نظارت‌های لازم را بر واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده انجام دهند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع برای برخورد قانونی به نیروی انتظامی و مراجع قضایی اعلام شود.

عبدالله زاده با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی مناسب درباره محدودیت‌های ترافیکی، مسیرهای جایگزین و نصب تابلوها و بنرهای راهنمایی با همکاری پلیس‌راه، پلیس‌راه، راهداری و شهرداری‌ها، تأکید کرد: در صورت بروز موارد خاص، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد شد.

