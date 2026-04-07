بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و سید خالق سجادیفر مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اشتغال استانداری با فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و معاونین و مدیران ستادی این ادارهکل، صبح امروز سهشنبه ۱۸ فروردینماه ۱۴۰۵ در محل ادارهکل برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با توسعه گردشگری، رفع موانع سرمایهگذاری و حمایت از فعالان این حوزه موردبررسی قرار گرفت و حاضران به بیان دیدگاهها و ارائه راهکارهای اجرایی پرداختند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در این نشست با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت توجه به معیشت مردم، بیان کرد: در این ایام، بهمنظور رفاه حال شهروندان، ۲۸۵ تن آرد مازاد به نانواییهای سطح استان تزریق شد تا خدماترسانی به مردم بدون اختلال ادامه یابد.
عبدالعلی کیانمهر با تأکید بر اهمیت بخش گردشگری در اقتصاد استان افزود: میتوانیم مسائل و موضوعات حوزه گردشگری و همچنین دغدغههای فعالان این بخش را در ستاد تسهیل استان بررسی کرده و در صورت نیاز، مصوبات لازم در سطح استانی و ملی را اخذ کنیم.
حرکت گلستان به سمت بهبود فضای کسبوکار
او همچنین به بهبود وضعیت صدور مجوزها در استان اشاره کرد و گفت: درگذشته رتبه استان در حوزه صدور مجوزها در سطح کشور ۲۲ بود، اما با اقدامات انجامشده، این رتبه به جایگاه سوم ارتقا یافته است که نشاندهنده عزم جدی در بهبود فضای کسبوکار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان ادامه داد: تلاش کردیم پاسخ استعلامها برای سرمایهگذاران در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود؛ بهطوریکه این زمان درحال حاضر به ۳ روز کاهشیافته است.
نیاز بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پروژههای گردشگری
در ادامه این نشست، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت پروژههای گردشگری، بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۷۰ پروژه گردشگری در سطح استان در دست اجرا است که برای تکمیل آنها بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات موردنیاز است.
فریدون فعالی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایهگذار افزود: باید بستهها و مشوقهای متنوع و جذابی برای سرمایهگذاران تدوین و ارائه شود تا زمینه حضور بیشتر سرمایهگذاران در این حوزه فراهم شود.
فعالی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه صدور مجوزهای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۲۲۶ مورد موافقتنامه اصولی برای طرحهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری صادر شده است که نشاندهنده ظرفیت بالای این بخش در استان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به آمار اقامت گردشگران اشاره کرد و افزود: از ۱۰ اسفندماه سال گذشته تاکنون، حدود ۱۰۱ هزار و ۳۴۷ نفر-شب اقامت در مراکز گردشگری استان ثبتشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است.
او ادامه داد: در همین بازه زمانی، حدود ۲۳ هزار نفر نیز در مدارس استان اسکان داده شدند که این میزان نیز نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد کاهش را نشان میدهد.
فعالی با اشاره به دلایل این کاهش بیان کرد: این افت آمار بهدلیل پیامدهای جنگ رمضان است که توسط استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به کشور تحمیل شد و بهطور طبیعی بر میزان سفرها تأثیر گذاشت.
او خاطرنشان کرد: بااینوجود، تمام تلاش ستاد اجرایی خدمات سفر استان بر این بوده است که با کمترین هزینه، شرایط اسکان مناسب برای مردم و هموطنان فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان تصریح کرد: در این مدت، تا حد امکان خدمات رایگان مناسبی به هموطنانی که از استانهای درگیر جنگ به گلستان سفر کرده بودند، ارائه شد تا بخشی از دغدغههای آنها کاهش یابد.
این نشست با تأکید بر استمرار تعامل میان دستگاههای اجرایی و تقویت حمایتها از حوزه گردشگری، بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی استان، به کار خود پایان داد.
