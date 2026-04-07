بازدید روزانه بیش از ۱۵ هزار نفر از بازارچه ساحلی بندر ترکمن

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امید سقلی امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ درخصوص فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان، گفت: با وجود شرایط خاص کشور، بندر ترکمن در ایام نوروز میزبان شمار زیادی از مسافران بود. ستاد اسکان شهرستان نیز مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی استان، فعالیت خود را پیش از موعد آغاز کرد و تمهیدات لازم برای پذیرایی از مسافران فراهم شد.

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان بندر ترکمن افزود: با توجه به‌احتمال حضور مسافران از استان‌های درگیر جنگ، تعدادی از مدارس نزدیک و چند سالن برای اسکان مسافران نوروزی آماده و تجهیز شد تا خدمات‌رسانی به بهترین شکل انجام گیرد.

او با قدردانی از همکاری اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان گفت: باوجود شرایط خاص، اعضای ستاد با تلاش و هماهنگی مناسب، برنامه‌های ستاد نوروزی را به‌خوبی اجرا کردند.

سقلی همچنین درباره وضعیت بازار شهرستان بیان کرد: خوشبختانه در ایام نوروز و در شرایط فعلی، هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و اقلام اساسی موردنیاز مردم و مسافران به‌طور کامل در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

او در پایان با اشاره به استقبال گردشگران از بازارچه ساحلی بندر ترکمن افزود: این بازارچه به یکی از نقاط پرمراجعه در ایام نوروز تبدیل‌شده و روزانه بیش از ۱۵ هزار نفر از آن بازدید می‌کنند که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب شهرستان برای میزبانی از گردشگران است.

انتهای پیام/