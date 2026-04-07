به گزارش خبرنگار میراث آریا، دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه، علی‌اصغر رنجبر، مدیرکل زندان‌های خراسان شمالی در این نشست با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی برای زندانیان، گزارشی از برنامه‌های در دست اجرا در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه فعالیت‌های تولیدی در زندان‌ها و حمایت از معیشت خانواده‌های زندانیان ارائه کرد.

رنجبر توسعه صنایع‌دستی در محیط‌های اصلاح و تربیت را یکی از مسیرهای پایدار برای توانمندسازی دانست.

در ادامه احمد دیناری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی نیز با اعلام آمادگی این اداره‌کل برای گسترش آموزش‌ها، پشتیبانی فنی، تأمین مربی و ایجاد هم‌افزایی در حوزه صنایع‌دستی گفت: حمایت از اشتغال زندانیان علاوه بر نقش اجتماعی، می‌تواند به حفظ و انتقال هنرهای بومی استان کمک کند.

او همچنین قول داد با هدف تقویت بازار فروش محصولات تولیدی زندانیان، فضای نمایشگاهی و غرفه‌های رایگان در برنامه‌ها و رویدادهای صنایع‌دستی استان در اختیار اداره‌کل زندان‌ها قرار گیرد.

