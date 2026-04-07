به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ایزدی با تأکید بر جایگاه منحصربه‌فرد این خط ریلی در جغرافیای فرهنگی و طبیعی استان، اظهار کرد: راه‌آهن سراسری ایران که بخش مهم و چشم‌نوازی از آن از دل جنگل‌های هیرکانی و کوهستان‌های مازندران عبور می‌کند، نه تنها یک زیرساخت حیاتی، بلکه میراثی مشترک متعلق به تمام بشریت است که با اجماع جهانی در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به نامه رسمی وزیر میراث‌فرهنگی به مدیرکل یونسکو در پی تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی، افزود: همان‌طور که مقام عالی وزارت، آقای صالحی‌امیری تأکید کرده‌اند، هرگونه تعرض به این مسیر ریلی، تعرض به حافظه تمدنی یک ملت و نقض صریح معاهدات بین‌المللی است. ما در مازندران شاهدیم که این مهندسی دقیق چگونه بدون تخریب محیط‌زیست، پیوندی عمیق میان فرهنگ و طبیعت ایجاد کرده است.

او خاطرنشان کرد: سکوت در برابر تهدیدِ میراثی که با تکیه بر دانش بومی و همکاری‌های بین‌المللی ساخته شده، تضعیف نظام حفاظتی تاریخ جهان است. ما نیز هم‌صدا با وزارتخانه، خواهان موضع‌گیری صریح نهادهای بین‌المللی هستیم تا از این سرمایه عظیم که از استان‌های مختلف از جمله مازندران قهرمان عبور می‌کند، در برابر هرگونه ماجراجویی و تعرض صیانت شود.

ایزدی در پایان تصریح کرد که صیانت از راه‌آهن سراسری به عنوان بخشی از هویت معاصر ایران، وظیفه‌ای اخلاقی و جهانی است و این اداره‌کل آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری در راستای معرفی و حفاظت بیش از پیش از این اثر ارزشمند اعلام می‌دارد.

