بهگزارش میراثآریا، محمد جوروند ۱۸ فروردینماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به اینکه راهآهن جمهوری اسلامی ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو یه ثبت رسیده است، اثری فراملی و جهانی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان خاطرنشان کرد: این اثر دارای چندین پیوست است که از جمله آنها میتوان به حس نوستالژیک آن به واسطه وجود ایستگاههای متعدد در مسیر، وجود سکونتگاههای کارکنان راه آهن و عامه مردم اشاره کرد. بنابراین تعدی به راه آهن سراسری ایران، در واقع تعدی به انسانیت، تاریخ و تجاوز به اثری کاملا فنی و مهندسی است.
او با بیان اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران حاصل تجربه ای بشری است تصریح کرد: چنانچه آمریکا و رژیم صهیونیستی در فکر تعدی به چنین اثری باشند، باتوجه به پیوستهای موجود عملی غیرانسانی و مغایر با کنوانسیونهای جهانی است.
جوروند یادآور شد: باتوجه به مکاتبه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با سازمان جهانی یونسکو برای جلوگیری از آسیب رساندن به این اثر ثبت جهانی، در صورتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهند، باید سازمانهای جهانی خود را برای برخوردی جدی با آمریکا و رژیم صهیونیستی آماده کنند.
او اضافه کرد: این اقدام چنانچه صورت پذیرد، تهدیدی علیه انسانیت، تاریخ و علیه صنعتی است که مردم در پرتو آن مشغول به فعالیت و ارتزاق بوده و هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان بیان کرد: از آنجایی که راهآهن وسیلهای برای حمل و نقل و جابجایی درونشهری و برونشهری و همواره در خدمت شهروندان بوده است و از طرفی راه آهن سراسری ایران با همه اجزای آن به عنوان شاهکار فنی ـ مهندسی بشری در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، نابودی این میراث بشری براساس کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و کنوانسیون ۱۹۷۲ پاریس درباره حفاظت از میراثفرهنگی در زمان جنگ و اسناد حقوقی میراث جهان اسلام آیسسکو ممنوع است.
