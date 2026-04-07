به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: در جریان بازدید حوزه اقتصادی استانداری و حوزه گردشگری اداره کل از هتلها، سفرهخانهها، خانهمسافرها، بومگردیها و مجتمعهای خدمات رفاهی، وضعیت کلی واحدها در ایام جنگ رمضان بررسی شد و فعالان این حوزه خواستار اعمال تخفیف در تعرفههای آب، برق و گاز و همچنین امهال اقساط تسهیلات بهدلیل کاهش درآمد شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: در راستای پایش میدانی و ارزیابی وضعیت تاسیسات گردشگری استان، تیم مشترکی از حوزه اقتصادی استانداری و حوزه گردشگری از مجموعهای از واحدهای خدماتی شامل هتلها، سفرهخانههای سنتی، خانهمسافرها، اقامتگاههای بومگردی و مجتمعهای خدمات رفاهی بازدید کردند.
شریفی تصریح کرد: در این بازدید، مدیران واحدها با تشریح شرایط فعالیت خود در ایام جنگ رمضان، به کاهش محسوس میزان استقبال و افت شدید درآمد اشاره کردند و مجموعهای از درخواستها و دغدغههای خود را برای حمایت از استمرار فعالیتشان مطرح کردند.
او ادامه داد: یکی از مهمترین درخواستهای مطرحشده، اعمال تخفیف در تعرفههای آب، برق و گاز مطابق ظرفیتهای قانونی مواد ۸ و ۱۲ قانون حمایت از توسعه ایرانگردی و جهانگردی بود.
شریفی گفت: همچنین فعالان گردشگری با توجه به نبود درآمد در ماههای اخیر، خواستار امهال اقساط تسهیلات بانکی و ایجاد فرصت تنفس مالی برای جلوگیری از تعطیلی واحدها شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام اظهار کرد: حوزه اقتصادی استانداری و حوزه گردشگری پس از جمعبندی نقطهنظرات، اعلام کردند پیشنهادها در چارچوب ضوابط قانونی بررسی و برای پیگیری در کارگروههای تخصصی و دستگاههای مرتبط طرح خواهد شد تا امکان حمایت هدفمند از تاسیسات گردشگری فراهم شود.
انتهای پیام/
نظر شما