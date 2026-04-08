خانه گردشگری خوراک یزد، مجددا آغاز به کار کرد 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علیرضا سالارحسینی، ضمن بیان این‌که امروزه گردشگری خوراک (Gastronomy Tourism) تنها یک فعالیت جنبی در سفر نیست و به یک محرک اصلی اقتصادی تبدیل شده است، گفت: تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که بین ۲۵ تا ۴۵ درصد از کل هزینه‌های یک گردشگر در مقصد، معطوف به حوزه خوراک و نوشیدنی است.

معاون گردشگری یزد اضافه کرد: این رقم لزوم برنامه‌ریزی علمی و ایجاد زیرساخت‌های تخصصی مانند خانه گردشگری خوراک را دوچندان می‌کند.

او با اشاره به پیوند عمیق این صنعت با اقتصاد مقاومتی و جوامع محلی افزود: گردشگری خوراک به معنای واقعی کلمه، مدیریت زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره است.

معاون گردشگری استان یزد اظهار کرد: این حوزه نه تنها به معرفی آداب و رسوم و فرهنگ یزد کمک می‌کند، بلکه با درگیر کردن بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی و کارگاه‌های سنتی، منافع اقتصادی مستقیمی را برای جامعه محلی به ارمغان می‌آورد.

سالارحسینی در ادامه با اعلام بازگشایی بهاری این مرکز تخصصی گفت: خانه گردشگری خوراک یزد در راستای رسالت خود برای عرضه میراث چشایی اصیل، از تاریخ ۱۶ لغایت ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان گردشگران و شهروندان خواهد بود.

او در پایان خاطرنشان کرد: این فضا بستری فراهم کرده است تا علاوه بر ارائه نوشیدنی‌ها و خوراک‌های سنتی، رویدادهای تجربه‌محور و کارگاه‌های آموزشی نیز با هدف تقویت روحیه کارآفرینی در این صنعت برگزار شود.

