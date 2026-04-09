به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید شاهرخی روز چهارشنبه ۱۹ فروردین با اعلام این خبر گفت: در پی حملات آمریکایی–صهیونیستی، کارگاه احجام سنگی فعال در شهرستان قرچک دچار آسیب شده و بخشی از ظرفیت تولیدی این واحد موقتاً با اختلال روبه‌رو شده است.

معاون صنایع‌دستی استان تهران بیان کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که موج ناشی از حملات، به بنا و تولیدات این کارگاه آسیب رسانده و بخشی از آنها و مواد اولیه نیز از بین رفته است.

او همچنین اظهار کرد: به محض نهایی شدن گزارش کارشناسی، اقدامات حمایتی لازم برای جبران خسارات و بازگرداندن روند تولید در این واحد اجرا خواهد شد. قرچک یکی از شهرستان‌های فعال در حوزه صنایع دستی در جنوب شرق استان تهران است و حمایت از هنرمندان این منطقه برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

شاهرخی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با نهادهای مرتبط برای برنامه‌ریزی در زمینه بازسازی کارگاه، تأمین ابزارهای ضروری و تسهیل ادامه فعالیت هنرمندان در حال انجام است.

