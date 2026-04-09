گیلان، الگوی خلاق خدمات سفر نوروزی است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هانی رستگاران، مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، در تشریح نتایج بازدید خود از ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان گیلان اظهار کرد: آنچه در این استان بهوضوح قابل مشاهده بود، عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سمت الگوهای خلاقانه و مسئلهمحور در مدیریت سفرهای نوروزی است. این تحول بهویژه در نحوه طراحی و اجرای نوروزگاهها نمود عینی داشت؛ فضاهایی که علاوه بر کارکرد فرهنگی، به بستری برای تعامل با گردشگران و معرفی هویت بومی تبدیل شدهاند.
او افزود: گسترش هدفمند فروشگاههای صنایعدستی در سطح استان از دیگر اقدامات قابل توجه بود که با رویکردی منسجم، هم به توزیع متوازن خدمات کمک کرده و هم فرصت ارزشمندی برای عرضه تولیدات هنرمندان محلی فراهم آورده است؛ موضوعی که در نهایت به تقویت اقتصاد محلی و ارتقای کیفیت تجربه سفر انجامیده است.
رستگاران با اشاره به تجربه شهرستان لاهیجان تصریح کرد: حضور میدانی و همزمان کلیه دستگاههای عضو ستاد در میادین اصلی این شهر، یکی از مصادیق برجسته اقدام خلاقانه در استان گیلان بود که در تعامل مؤثر میان ادارهکل میراثفرهنگی و شهرداری لاهیجان شکل گرفت و بهدرستی باید آن را یک اقدام مثبت و قابل ارزیابی دانست.
وی ادامه داد: این مدل از استقرار میدانی دستگاهها، ضمن افزایش سرعت و کیفیت خدماترسانی به مسافران، موجب ارتقای سطح هماهنگی بینبخشی و رضایتمندی گردشگران شده است.
مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در پایان خاطرنشان کرد: تجربه استان گیلان در نوروز ۱۴۰۵ نشان میدهد که با اتکا به خلاقیت، برنامهریزی دقیق و همافزایی دستگاهها، میتوان الگوهای موفقی در مدیریت سفر ایجاد کرد که قابلیت تعمیم به سایر استانهای کشور را نیز دارد.
