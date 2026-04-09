بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز پنجشنبه ۲۰ فروردینماه، گفت: امروز و با حضور رامین میرزایی سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، بناهای تاریخی آسیب دیده در تجاوز وحشیانه آمریکا و اسرائیل به ایران عزیزمان در شهر اصفهان مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: این پایش با هدف برآورد و برنامهریزی بهمنظور تخصیص اعتبارات مرمتی اضطراری ویژه این آثار انجام شد.
کرمزاده افزود: امیدوارم باتوجه به حساسیتی که در سطح استان و کشور بهمنظور حفاظت از میراثفرهنگی و هویتی وجود دارد، با تخصیص اعتبارات لازم، هر چه زودتر شاهد رفع خطر و آسیب از این بناهای ارزشمند، که فقط متعلق به ایران نیست و متعلق به همه مردم جهان است، باشیم.
