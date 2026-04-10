بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز پنجشنبه ۲۰ فروردینماه ۱۴۰۵ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری بههمراه معاونان این ادارهکل و تعدادی از فعالان بخش خصوصی در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر هفشجان در شهرستان شهرکرد گفت: تقویت زیرساختهای جاذبههای گردشگری این شهر بهویژه در نقاطی مانند چشمه زنه، امامزاده شاهمنظرخاتون و آثار تاریخی هفشجان بهعنوان مهمترین کانونهای جذب گردشگر باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: برای توسعه اهداف مرتبط با این ادارهکل در شهر هفشجان همکاری لازم با مجموعه مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی این شهر انجام میشود.
صادقی به اهمیت حفظ میراثفرهنگی در شهر هفشجان تأکید و تصریح کرد: توسعه پایدار با محوریت هویت تاریخی و فرهنگی این شهر، از راهبردهای اصلی توسعه فرهنگی، اقتصادی و اشتغال بهشمار میرود.
او یادآور شد: تبدیل هفشجان به شهر گردشگری، ثبت این شهر بهعنوان «شهر ملی حجاری»، توسعه زیرساختهای گردشگری، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، ایحاد اکوموزه سنگ، مرمت قبرستان تاریخی، برگزاری رویدادهای گردشگری، ثبت میراثفرهنگی ناملموس با همکاری مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی هفشجان در دستور کار قرار میگیرد.
صادقی اضافه کرد: در این نشست قرار شد تا یک هفته آینده بستههای عملیاتی در سه حوزه «مرمت قبرستان تاریخی و سایر آثار تاریخی هفشجان»، «سرمایهگذاری و اشتغال» و «شهر ملی حجاری» تنظیم و بهصورت برنامههای عملیاتی کوتاهمدت یک و دو ساله تدوین و در جلسه مشترک بررسی و عملیاتی شود.
انتهای پیام/
نظر شما