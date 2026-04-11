۲۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰

خراسان جنوبی استان پایلوت در راه‌اندازی طرح‌های گردشگری عشایری/ تدوین طرح‌های اکوکمپ گردشگری عشایری

در دیدار مسئول میز گردشگری سازمان امور عشایری کشور با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی به موضوع تدوین طرح اکوکمپ گردشگری عشایری و انتخاب خراسان جنوبی به‌عنوان استان پایلوت این طرح پرداخته شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این دیدار راشکی نماینده سازمان امور عشایری کشور که به خراسان جنوبی سفر کرده بود ضمن قدردانی از اقدامات ستاد سفر استان در نوروز ۱۴۰۵ و اشاره به برپایی ۸۴ سیاه چادر عشایری در مبادی ورودی و محورهای مواصلاتی شهرها در خراسان جنوبی  روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ گفت: در این استان هم‌افزایی بین دستگاه‌ها مشهود است و در راستای ایجاد زمینه معیشت پایدار و اشتغال برای خانواده‌های عشایر با توجه به شرایط خاص اقلیمی در نظر داریم که نسبت‌به تدوین طرح راه‌اندازی اکوکمپ های گردشگری عشایری اقدام کنیم.

مسئول میز گردشگری عشایر افزود: با توجه به این‌که خراسان جنوبی در نوروز ۱۴۰۵ در ایجاد و سیاه‌چادرهای عشایر نیز فعال بود. اجرای طرح احداث درنگ‌گاه‌های ثابت عشایری برای تمام طول سال می‌تواند مثمر ثمر باشد.

سیداحمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در این دیدار خواستار انتخاب خراسان جنوبی به‌عنوان پایلوت اجرای طرح احداث اکو کمپ‌های گردشگری عشایری و درنگ‌گاه‌های عشایری در جاده‌های استان شد.

 برآبادی گفت: هرگونه اقدام عملی در گام نخست نیازمند انجام مطالعات پژوهشی و میدانی است تا در زمان اجرا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.

او همچنین خواستار عضویت خراسان جنوبی در میز گردشگری عشایری کشور شد و گفت: در طرح‌های گردشگری عشایری تاکنون بیشتر به غرب کشور توجه شده، حال‌آنکه این استان نیز در حوزه محصولات و صنای‌دستی عشایری از دیرباز در سطح کشور جزء اولین‌ها بوده و حرف برای گفتن دارد.

خادمی‌نژاد سرپرست اداره کل امور عشایری استان در این دیدار گفت: این اداره‌کل در پرداخت تسهیلات و ارائه مجوزها برای احداث اکوکمپ های گردشگری آماده هرگونه همکاری است و با انتخاب خراسان جنوبی به عنوان پایلوت این طرح در آینده نزدیک شاهد رونق گردشگری عشایری در این منطقه خواهیم بود.

کد خبر 1405012201345
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

