به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این دیدار راشکی نماینده سازمان امور عشایری کشور که به خراسان جنوبی سفر کرده بود ضمن قدردانی از اقدامات ستاد سفر استان در نوروز ۱۴۰۵ و اشاره به برپایی ۸۴ سیاه چادر عشایری در مبادی ورودی و محورهای مواصلاتی شهرها در خراسان جنوبی روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ گفت: در این استان هم‌افزایی بین دستگاه‌ها مشهود است و در راستای ایجاد زمینه معیشت پایدار و اشتغال برای خانواده‌های عشایر با توجه به شرایط خاص اقلیمی در نظر داریم که نسبت‌به تدوین طرح راه‌اندازی اکوکمپ های گردشگری عشایری اقدام کنیم.

مسئول میز گردشگری عشایر افزود: با توجه به این‌که خراسان جنوبی در نوروز ۱۴۰۵ در ایجاد و سیاه‌چادرهای عشایر نیز فعال بود. اجرای طرح احداث درنگ‌گاه‌های ثابت عشایری برای تمام طول سال می‌تواند مثمر ثمر باشد.

سیداحمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در این دیدار خواستار انتخاب خراسان جنوبی به‌عنوان پایلوت اجرای طرح احداث اکو کمپ‌های گردشگری عشایری و درنگ‌گاه‌های عشایری در جاده‌های استان شد.

برآبادی گفت: هرگونه اقدام عملی در گام نخست نیازمند انجام مطالعات پژوهشی و میدانی است تا در زمان اجرا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.

او همچنین خواستار عضویت خراسان جنوبی در میز گردشگری عشایری کشور شد و گفت: در طرح‌های گردشگری عشایری تاکنون بیشتر به غرب کشور توجه شده، حال‌آنکه این استان نیز در حوزه محصولات و صنای‌دستی عشایری از دیرباز در سطح کشور جزء اولین‌ها بوده و حرف برای گفتن دارد.

خادمی‌نژاد سرپرست اداره کل امور عشایری استان در این دیدار گفت: این اداره‌کل در پرداخت تسهیلات و ارائه مجوزها برای احداث اکوکمپ های گردشگری آماده هرگونه همکاری است و با انتخاب خراسان جنوبی به عنوان پایلوت این طرح در آینده نزدیک شاهد رونق گردشگری عشایری در این منطقه خواهیم بود.

