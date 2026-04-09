به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، چهلمین روز شهادت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای (ره) ‌با حضور سه نسل از ورزشکاران زورخانه‌ای و پهلوانی و مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این مراسم با خواندن اشعاری در منقبت امام شهید و قرائت دعای توسل و فرج امام زمان (عج) و اجرای ورزش‌های زورخانه‌ای یاد و نام حضرت آیت‌الله خامنه‌ ای و شهدای جنگ رمضان گرامی داشته شد.

در پایان این مراسم سیداحمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی به مناسبت فرارسیدن روز فرهنگ پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای از چند دهه تلاش مهدی قمری پیشکسوت ورزش زورخانه‌ای و مدیر موزه میراث پهلوانی بیرجند قدردانی کرد.

انتهای پیام/