معرفی میراث دفاع مقدس سوم و گردشگری جنگ رمضان در استان اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۲۲ فروردین‌ماه گفت: با توجه به رشادت‌های دلیرمردان جنگ رمضان در استان اصفهان و شهدایی که برای دفاع از میهن و انقلاب تقدیم شد که منجر به نتایج شگفت‌انگیزی همچون شکست مفتضحانه دشمن در عملیات هلی برن در دشت پرزان اصفهان شد باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و روایتگری جنگ تحمیلی سوم، مقرر شد تا برنامه‌ریزی‌ها لازم برای گردشگری مقاومت در استان اصفهان انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: علاوه بر ثبت مکان- رویدادهای جنگ رمضان، برنامه‌ریزی برای برگزاری برنامه‌های گردشگری در این زمینه نیز در حال تدوین است.

کرم‌زاده افزود: دفاع مقدس رمضان برگ زرینی از صفحات تاریخ معاصر کشورمان است که بی‌شک آیندگان نیز در سال‌های آتی افتخار خواهند کرد که زمانی درگذشته تاریخ این مرزوبوم کسانی بودند که با تمام وجود در مقابل متجاوزان تا دندان‌ مسلح ایستادند.

او تصریح کرد: یکی از عوامل مؤثر در انتقال سینه‌به‌سینه فرهنگ دفاع مقدس و فداکاری رزمندگان اسلام، بیان تاریخ و واقعیات جنگ به زبان و ابزار روز است که به‌عنوان نماد هویتی و ارزشی هر استان محسوب می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تأکید کرد: اگر جنگ‌های ۲۰۰ سال گذشته کشور موجب از دست دادن خاک سرزمین و قراردادهای ننگین و تلخ شد، اما دفاع مقدس رمضان یک رویداد طلایی در تاریخ انقلاب اسلامی و در راستای دفاع مقدس هشت‌ساله و جنگ دوازده‌روزه است که برای نسل‌های آینده برجای خواهند ماند.

