برپایی میز خدمت در حاشیه مراسم بیعت با رهبر انقلاب اسلامی و همزمان با ایام اربعین رهبر شهید

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی با اشاره به برگزاری این برنامه در روز جمعه ۲۲ فروردین‌ماه، اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (ره)، میز خدمت ویژه‌ای با هدف تکریم ارباب‌رجوع و بررسی بی‌واسطه دغدغه‌های مردم در میدان امام خمینی (ره) شهرستان خوسف برپا شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف با تأکید بر اهمیت برقراری ارتباط نزدیک با مردم تصریح کرد: در این برنامه که با حضور فعال اداره میراث‌فرهنگی و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد، تمامی درخواست‌ها، سوالات و مشکلات شهروندان عزیز با دقت بررسی و تمهیدات لازم برای پیگیری و رفع آن‌ها اتخاذ شد.

صالحی خاطرنشان کرد: برپایی چنین میزهایی، تبلور عملی خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم است و ما وظیفه خود می‌دانیم که با تأسی از آرمان‌های رهبر شهیدمان، برای گره‌گشایی از مشکلات همشهریان عزیز به‌طور مستمر در میدان حضور داشته باشیم.

