بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی در دومین جلسه شورای اداری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، روز پنج شنبه ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تاکید کرد: تسهیلات قرضالحسنه تبصره ۱۵ تسهیلات بسیار ارزشمند و بینظیری در جهت کمک به تاسیسات گردشگری و کارگاههای صنایعدستی است و باید تمام تلاشمان را برای جذب صددرصدی این تسهیلات انجام دهیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی،با اذعان به این موضوع که جذب تسهیلات تبصره ۱۵ در اولویت برنامهها است، گفت: هماهنگیهای لازم با سرپرستی بانکها و بنیادهای علوی و برکت انجام شده که در تایید و تصویب پروندههای تسهیلاتی تسریع شود و بایستی پیگیری نهایی از طریق بانکهای عامل صورت پذیرد تا نهایتا تا روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ جذب تسهیلات به رقم صددرصد برسد.
محمد عرب معاون گردشگری استان در ارائه گزارشی از تسهیلات قرضالحسنه گفت: ۴۹ درصد تسهیلات ابلاغی با رقم بیش از ۱۸۵ میلیارد ریال تاکنون توسط بانکها پرداخت شده و ۴۷ درصد از تسهیلات تبصره ۱۵ با سرجمع رقمی بیش از ۱۷۶ میلیارد ریال که به بانکها معرفی شدهانده و منتظر پرداخت توسط شعب بانک عامل هستند.
عرب افزود: طرحهای معرفی شده به بانک بیش از ۱۰۰ درصد اعتبارات ابلاغی است و با توجه به لزوم جذب این تسهیلات پیگیریهای تمام وقت در حال انجام است.
