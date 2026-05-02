به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجید کیال در دیدار با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی روز پنج شنبه ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ضمن اشاره به قابلیتهای میراثفرهنگی و آثار تاریخی شاخص و فعالیت هنرمندان برجسته شهرستان در رشتههای شاخص صنایعدستی و نیز قابلیتهای مهم گردشگری در کویر سه قلعه بر حمایت همه جانبه مجموعه فرمانداری از حوزههای میراثفرهنگی تاکید کرد.
فرماندار شهرستان سرایان ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک سرایان به قطب صنایعدستی و گردشگری در سطح استان و کشور تبدیل شود.
کیال افزود: با توجه به حجم فعالیتها، وسعت شهرستان و پراکندگی آثار تاریخی و مناطق گردشگری، تامین خودرو مناسب اداری از نیازهای اصلی اداره شهرستان است و امیدواریم با تامین منابع لازم این امر در اسرع وقت محقق شود.
سید احمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در این گفتگو شهرستان سرایان را به لحاظ وجود آثار تاریخی از جمله کاروانسرای جهانی سرایان و جاذبههای ویژه گردشگری و حضور هنرمندان توانمند صنایعدستی، یکی از شهرستانهای مهم و تاثیرگذار استان برشمرد و بر حمایت همه جانبه از اداره شهرستان تاکید کرد.
برآبادی اذعان کرد: وفاق و همدلی بین ادارات سرایان خصوصا فرمانداری و میراثفرهنگی ستودنی است و بهترین راهبرد برای پیشبرد فعالیتهای عمرانی و فرهنگی این وفاق و همدلی است.
