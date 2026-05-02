بهگزارش خبرنگار میراثآریا، دومین شب از سلسله نشستهای «میز خدمت مدیران دستگاههای اجرایی» با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، و رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان بیرجند، شامگاه جمعه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد و مسئولان بهصورت مستقیم با مراجعان دیدار و گفتوگو کردند که عمده درخواستهای مطرح شده شامل مواردی چون اعطای تسهیلات مشاغل خانگی صنایعدستی، رفع موانع اجرایی پروژههای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و پیگیری وضعیت احیای بافت تاریخی شهر بیرجند بود.
سیداحمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در این خصوص اظهار کرد: خدمترسانی بیواسطه در میان مردم، فرصت ارزشمندی برای درک دقیقتر چالشهای فعالان حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است. میدان شهید خامنهای امشب شاهد حضور خادمان مردم بود که برای گرهگشایی از مشکلات هنرمندان صنایعدستی و کارآفرینان گردشگری پای کار آمدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی تأکید کرد: هدف از برگزاری میز خدمت این است که هیچ درخواستی بدون پاسخ نماند و فرآیندهای حمایتی در شهرستان بیرجند با سرعت و شفافیت بیشتری پیش برود.
علیرضا نصرآبادی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیرجند نیز با اشاره به تداوم این رویکرد، بر آمادگی کامل اداره شهرستان برای دریافت مطالبات و ارائه راهنماییهای تخصصی در طول سال تأکید کرد.
در پایان این نشست، با دستور مستقیم مدیرکل و بررسیهای میدانی صورت گرفته، راهکارهای قانونی لازم برای تسریع در حل موارد مطرح شده اتخاذ شد تا روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهرستان بیرجند با شتابی مضاعف پیگیری شود.
