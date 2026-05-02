از پلمپ شتاب زده واحدهای گردشگری جلوگیری شود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام امیر زارع حسینی در دومین نشست تخصصی گردشگری غرب استان در طبس که روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه 1405، هدف از برگزاری این نشست را شنیدن دغدغه‌ها و مسائل فعالان حوزه گردشگری و بررسی راهکارهای حمایتی در چارچوب وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به این که با ظرفیت‌ها و چالش‌های این مناطق آشنایی داریم، افزود: تلاش می‌کنیم با رویکردی جدید و تسهیل‌گر، همراه فعالان این حوزه باشیم.

او با بیان اینکه کشور در شرایط پسا جنگی قرار دارد، گفت: برخی صنایع در این شرایط دچار آسیب شده‌اند، اما صنعت گردشگری به‌عنوان یک حوزه زود بازده، ظرفیت مناسبی برای جبران بخشی از این خسارات و تقویت اقتصاد دارد.

حجت‌الاسلام زارع‌ حسینی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در پروازهای داخلی و خارجی، پیش‌بینی می‌شود بخشی از تقاضای سفر به سمت مقاصد داخلی و به‌ویژه مناطق فلات مرکزی ایران هدایت شود که این موضوع یک فرصت مهم برای توسعه گردشگری در استان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر نقش گردشگری در ایجاد اشتغال و معرفی فرهنگ کشور، بیان کرد: این صنعت علاوه بر مزایای اقتصادی، ویترینی از هویت و فرهنگ ایرانی، اسلامی است و باید از این ظرفیت به‌ خوبی بهره‌برداری شود.

او با اشاره به سیاست‌های قوه قضائیه در حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر تلاش شده از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود، لذا در حوزه گردشگری نیز واحدهای اقامتی و خدماتی به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

معاون دادگستری استان افزود: به همکاران قضایی تأکید شده است که از اقداماتی مانند پلمب شتاب‌زده واحدهای گردشگری خودداری کنند و در صورت بروز مشکل، موضوع ابتدا در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و با هماهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی اقدام لازم انجام شود.

او ادامه داد: رویکرد ما حرکت به سمت افزایش مسئولیت‌ پذیری فعالان این حوزه و در عین حال، تسهیل شرایط برای ادامه فعالیت آن‌ها در چارچوب قانون است.

حجت‌الاسلام زارع‌ حسینی با اشاره به امنیت بالای برخی مناطق استان در ایام جنگ، گفت: این ظرفیت می‌تواند در معرفی استان به‌عنوان مقصدی امن برای گردشگران مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی نقش سفر در ارتقای سلامت روانی جامعه را مورد توجه قرار داد و افزود: در شرایط فعلی، توسعه سفر می‌تواند به افزایش تاب‌ آوری و تخلیه روانی مردم کمک کند.

او با دعوت از حاضران برای بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود، تأکید کرد: این نشست باید به یک کارگروه دو طرفه برای هم‌افزایی و ارائه راهکارهای عملی تبدیل شود تا بتوانیم با همکاری یکدیگر، مسیر توسعه گردشگری در استان را هموار کنیم.

